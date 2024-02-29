Эль-Аскалани: «Возможно, «Ростов» станет для меня окном в Европу»

Новичок «Ростова» Эяд Эль-Аскалани выразил мнение, что игра в составе южан поможет ему в будущем перейти в европейский клуб.

Напомним, Эль-Аскалани перешёл в «Ростов» в начале февраля из клуба «Исмаили» за 920 тысяч евро.

«Знаю, что из «Ростова» ребята уезжали в Италию. Буду мечтать проявить себя в нынешнем клубе, помочь ему добиться успехов. Возможно, «Ростов» и для меня станет окном в Европу», — цитирует игрока молодёжной сборной Египта «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой ближайший матч южане проведут уже завтра, 1 марта, против «Крыльев Советов». Начало — в 19:00 по московскому времени.