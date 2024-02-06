Витюгов — об игре против Мбаппе: «У меня не было мысли, что это будущий супертоп»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился впечатлениями об игре против нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на одном из детских турниров.

«Мы Мбаппе обыгрывали с чертановской академией. Мы обыграли «Монако» со счётом 1:0. У меня есть видеоподборка нескольких эпизодов, где он (Мбаппе) по-настоящему разбирается, показывает свой класс и чуть-чуть возит нас. Но на тот момент у меня не было мысли, что это будущий супертоп», — цитирует Витюгова Metaratings.

Отметим, что сейчас в свои 25 лет Мбаппе является одним из самых дорогих игроков мира. По информации портала Transfermarkt, стоимость игрока сборной Франции составляет 180 миллионов евро. Нападающий является чемпионом мира, а также шестикратным победителем французской Лиги 1.

В текущем сезоне Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» 28 матчей, забил 29 голов и отдал семь результативных передач.