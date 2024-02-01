Балахнин: «В прошлом сезоне «Ростов» прыгнул выше своего потолка»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на слова нынешнего наставника южан Валерия Карпина, ранее заявившего, что итоговое четвёртое место команды по итогам сезона-2022/2023 является стечением обстоятельств.

«На мой взгляд, справедливая оценка. В прошлом сезоне они стрельнули выше своего потолка. Дело даже не в «Ростове», в прошлом сезоне многие упали ниже своего уровня. А в этом году команда играет на своём уровне», — цитирует Балахнина Metaratings.

Отметим, что после 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.