Агент новичка «Ростова»: «Роналдо совершит невероятные вещи во второй части сезона»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, поделился ожиданиями от выступлений бразильского футболиста в чемпионате России.

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» в январе из болгарского клуба «Левски».

«Роналдо великолепно чувствует себя в «Ростове», он реально счастлив в новой команде. Я точно могу сказать — Роналдо совершит невероятные вещи во второй части сезона. Ожидания от его игры очень велики», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Роналдо провёл за «Левски» 25 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.