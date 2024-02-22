Агент Николаеску: «Переход Иона в российский клуб не исключён»

Леонид Истрати, агент нападающего «Херенвена» Иона Николаеску, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб ближайшим летом.

По словам Истрати, такой трансфер не исключён, но пока говорить о возможной сделке рано.

«Интереса к Иону из России зимой не было, потому что у него небольшая травма, он сейчас не играет. Пока нет смысла обсуждать его будущее. Но до лета ещё есть время», — цитирует Истрати «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Николаеску провёл за «Херенвен» 14 матчей, в которых забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Молдовы в 1 миллион евро.