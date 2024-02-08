В «Ростове» рассказали об отказе турецкому клубу в переходе Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал об отказе турецкому клубу в трансфере полузащитника Данила Глебова.

По словам Рыскина, предложение потенциального покупателя по российскому футболисту не устроило руководство «Ростова».

«Интерес есть ко многим игрокам «Ростова», но мы не собираемся с ними расставаться. Если предложение будет очень достойное, то да, готовы рассмотреть», — цитирует Рыскина Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Глебов провёл за «Ростов» 24 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.