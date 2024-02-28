Агент Букари допустил переход футболиста в российский клуб

Джордж Вустер, агент нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб. Ранее сообщалось, что интерес к ганскому футболисту проявляет «Краснодар».

Вустер не исключил возможный переезд Букари в Россию следующим летом.

«Трансфер в Россию? Летом мы посмотрим, всё возможно. Сейчас рано о чём-то говорить», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Букари провёл за «Црвену Звезду» 25 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 7,5 миллионов евро.