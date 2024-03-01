«Крылья Советов» - первая команда в истории чемпионатов России, пропустившая 600 голов с игры

Вечером пятницы «Ростов» и самарские «Крылья Советов» открывали весеннюю часть сезона РПЛ-2023/24. По итогу матча уверенную победу со счётом 2:0 одержал донской клуб.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», теперь «Крылья Советов» пропустили 600 голов с игры – голы, пропущенные с пенальти в чемпионатах России и с угловых, не учитывались. Таким образом, самарцы стали первой командой, которая достигла этой отметки.

Напомним, что узнать больше подробностей о прошедшей игре можно в нашем отчёте. «Крылья» после поражения остаются до завтрашних матчей и матчей воскресенья на шестом месте таблицы с 29 баллами.