Игрок «Ростова» Щетинин: «Лет пять назад легионеры в РПЛ были посильнее»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился мнением об уровне иностранных футболистов, которые выступают в РПЛ.

По мнению Щетинина, раньше в России выступали более сильные легионеры.

«Лет пять назад они были посильнее. Сейчас тоже есть хорошие легионеры, но их стало меньше, потому что нет еврокубков», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

При этом, как отметил 22-летний футболист, российские игроки, наоборот, стали сильнее.

Свой первый матч после возобновления сезона «Ростов» проведёт уже в ближайшую пятницу, 1 марта, против «Крыльев Советов». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.