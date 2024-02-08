Салтыков: «О «Локомотиве» сейчас не думаю»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков, который ближайшим летом перейдёт в «Локомотив», заявил, что на данный момент он полностью сосредоточен на выступлениях за самарскую команду.

«Я всё ещё игрок «Крыльев Советов» и буду им ещё до лета. Поэтому все мысли о моей нынешней команде, о том, как ей помочь удачно провести вторую часть сезона. О «Локомотиве» сейчас не думаю», — цитируют Салтыкова «Известия».

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провёл за «Крылья Советов» 21 матч, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

После 18 туров РПЛ самарцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.