Игроки «Крыльев» повторили худший результат сезона по нанесённым ударам

Вечером пятницы самарские «Крылья Советов» Игоря Осинькина не смогли зацепить очки в Ростове-на-Дону и проиграли местному «Ростову» со счётом 0:2.

Как сообщает Opta Sports, в вечерней игре самарский клуб повторил свой антирекорд текущего сезона по нанесённым ударам по воротам соперника. Так, игроки «Крыльев» пробили по воротам дончан всего лишь шесть раз. Столько же в этом сезоне самарцы пробивали по воротам питерского «Зенита» в октябрьском гостевом матче.

Отметим, что «Крылья» являются на данный момент самой результативной командой РПЛ – у клуба в активе 35 забитых голов в 19 играх.

«Ростов» забил по голу в каждом тайме и обыграл «Крылья Советов»