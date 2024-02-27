Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жирков считает, что лучший тренер России может работать в Мелбет-Первой лиге

27 Февраля 2024 • 10:38 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков высказался на тему того, кто является лучшим российским тренером на сегодняшний день.

Эксперт согласился с тем, что Сергея Семака («Зенит») и Валерия Карпина («Ростов») можно отнести к числу сильнейших специалистов в стране. При этом, как отметил Жирков, лучший тренер может работать и в Мелбет-Первой лиге.

«Кто-то, например, скажет, что в «Зените» ресурсов для победы больше: денег и ещё чего-то. Может, лучший тренер России сейчас в Мелбет-Первой лиге работает», — приводит слова Жиркова Sport24.

После 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», возглавляемый сербским тренером Владимиром Ивичем. На второй строчке расположился «Зенит» Семака, который отстаёт от «быков» на два очка.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Юрий Жирков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Февраля
10:38
Жирков считает, что лучший тренер России может работать в Мелбет-Первой лиге
10:25
Быстров: «Налог на легионеров — это отлично»
26 Февраля
21:43
Белоус: «Под руководством Осинькина молодые игроки очень растут»
20:51
Агент: Роналдо забьёт 10 голов за «Ростов» до конца сезона
15:40
Наумов: «Объявление судейских решений будет затягивать время, зачем это нужно?»
15:28
Новиков: «Наших судей свистом с трибун не напугать»
13:38
Агент Эль-Аскалани: «Эяд очень рад быть частью «Ростова»
09:15
В «Крыльях Советов» рассказали об успехах клуба на трансферном рынке
25 Февраля
13:23
Гарре вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
24 Февраля
23:36
Чистяков назвал Осипенко лучшим центральным защитником в РПЛ
22:31
Чистяков пожелал «Ростову» выиграть РПЛ под руководством Карпина
22 Февраля
16:30
Агент Сучича: «Трансфер Петара в Россию пока невозможен»
14:50
Агент Николаеску: «Переход Иона в российский клуб не исключён»
14:13
Безруков: «Ерёменко — один из лучших футболистов, с которыми я играл»
13:13
Костанца: «Хотел бы играть за «Крылья Советов» с Роналдиньо»
12:00
Костанца: «В Бразилии видел грабителей, но в России ничего такого не замечал»
11:14
Костанца: «Продвижения в вопросе получения российского гражданства есть»
21 Февраля
11:24
Сако считает, что Карпин мог бы работать в «Барселоне»
11:12
Сако: «Я бы хотел перейти из «Ростова» в мадридский «Реал» 1
20 Февраля
18:50
Агент футболиста «Ростова»: «Гражданство? Конечно, это возможно»
16:16
Агент новичка «Ростова»: «Роналдо совершит невероятные вещи во второй части сезона»
13:11
Шикунов: «Не знаю, как Глебов будет играть в «Спартаке», но для «Ростова» – он топовый футболист»
19 Февраля
20:48
Степашин: «В своё время Карпин даже приглашался к нам в «Динамо», но не поехал»
18 Февраля
16:54
Агент Хуана Кордобы: «Ни один клуб из РПЛ не связывался с нами»
14:27
Хуан Кордоба может перейти в российский клуб
15 Февраля
15:37
Глушаков: «Я доволен своей формой, молодым плюс‑минус не уступаю»
14 Февраля
09:46
Два клуба РПЛ интересуются Джурасовичем
12 Февраля
16:21
Адиев: «Сейчас россияне выходят на первый план в РПЛ»
16:12
Булыкин: «Многие клубы из второй половины таблицы РПЛ могут быть заинтересованы в Глушакове»
15:41
Дьяков: «Если клуб РПЛ сделает предложение Глушакову, он закончит карьеру на мажорной ноте»
11:44
Шикунов: «Глушаков уже своё отыграл»
11:23
Глушаков рассказал о сборах с «Ростовом»
10:36
Песьяков: «Ростов» не предлагал мне продлить контракт»
10:27
В «Ростове» отреагировали на информацию о подписании контракта с Глушаковым
08 Февраля
16:54
Агент Соу не исключил, что футболист останется в «Ростове»
16:14
Деменко: «Будет интересно, если Джикия перейдёт в «Ростов»
11:23
Назван турецкий клуб, который хотел заполучить игрока «Ростова» Глебова
10:38
Салтыков: «О «Локомотиве» сейчас не думаю»
09:45
В «Ростове» рассказали об отказе турецкому клубу в переходе Глебова
09:22
Агент — о Роналдо: «Он ещё может совершенствоваться»
06 Февраля
14:30
Витюгов: «В «Крыльях Советов» есть все возможности для того, чтобы себя проявлять»
11:54
Витюгов — об игре против Мбаппе: «У меня не было мысли, что это будущий супертоп»
10:52
Глеб — об Осинькине: «Сейчас мало тренеров, которые делают ставку на молодых игрков»
10:38
Новичок «Ростова» Аль-Аскалани: «Я только приехал в команду, но тренер уже назвал меня сыном»
10:26
Витюгов заявил, что из футбольных людей сильнее остальных на него повлияли Осинькин и Ларин
05 Февраля
16:49
Витюгов: «У Салтыкова есть все данные, чтобы вырасти в большого футболиста»
16:10
Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «У Осинькина и Гвардиолы общий стиль» 1
14:56
Витюгов: «Осинькин не испытывает проблем с тем, чтобы на кого-то накричать»
14:11
Витюгов: «Осинькин пытается нам показать, как играют в топ-лигах»
13:36
Витюгов рассказал, что в «Крыльях Советов» нет дополнительных премиальных за победы над лидерами
11:41
Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «Можно быть довольным шестым местом, которое мы сейчас занимаем»
10:32
Агент Рахмановича: «Было несколько разговоров по поводу Амара с российскими клубами, но до конкретики дело не дошло»
04 Февраля
15:57
Глушаков: «Через год или полтора нас вернут в еврокубки»
15:18
Представитель Гарре: «С высокой степенью вероятности этот сезон Бенхамин доиграет в «Крыльях Советов»
11:40
Цыпченко — о травме: «Очень тяжело было в первые два-три месяца, даже говорить об этом не хочу»
01 Февраля
13:41
Карпин поделился мнением о позиционной атаке «Ростова»
13:18
Балахнин: «В прошлом сезоне «Ростов» прыгнул выше своего потолка»
09:57
Карпин заявил, что поехал бы работать в Ла Лигу даже на меньшие деньги, чем он зарабатывает в «Ростове»
31 Января
11:46
Агент вратаря «Ростова» Медведева: «Никита не хочет уходить от Кафанова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» Гюлер принял решение о карьере в «Реале» Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Барселона» может остаться без тер Штегена
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
11:56 · Россия. Премьер-лига
Созин: «С такой стоимостью Угальде должен забивать гораздо больше Чалова»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал любимого футбольного комментатора
11:41 · Россия. Премьер-лига
Кастаньо: «Могу назвать Ивича человеком с большой буквы»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что в ситуации с Промесом необходимо соблюдать закон
11:20 · Россия. Премьер-лига
Широков не понимает решение «Зенита» отправить Кругового во вторую команду
11:08 · Россия. Премьер-лига
Орлов — о составе «Зенита» на матч со «Спартаком»: «Может, отдать предпочтение Мостовому?»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Семшов рассказал, благодаря чему Семак добился успеха
10:54 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Краснодара» Кастаньо: «Мы с Бускетсом в чём-то похожи»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Жирков считает, что лучший тренер России может работать в Мелбет-Первой лиге
10:25 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Налог на легионеров — это отлично»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Келлвен: «Мне очень понравился снег, а мой сын вообще в восторге»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Келлвен считает, что сборная России способна выиграть чемпионат мира по футболу 1
09:32 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Глушаков нашёл себе новый клуб официально
09:23 · Россия. Премьер-лига
Келлвен — о Федотове: «Тренер для нас как батя»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Келлвен: «Мойзес — лучший танцор в ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем