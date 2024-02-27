Жирков считает, что лучший тренер России может работать в Мелбет-Первой лиге

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков высказался на тему того, кто является лучшим российским тренером на сегодняшний день.

Эксперт согласился с тем, что Сергея Семака («Зенит») и Валерия Карпина («Ростов») можно отнести к числу сильнейших специалистов в стране. При этом, как отметил Жирков, лучший тренер может работать и в Мелбет-Первой лиге.

«Кто-то, например, скажет, что в «Зените» ресурсов для победы больше: денег и ещё чего-то. Может, лучший тренер России сейчас в Мелбет-Первой лиге работает», — приводит слова Жиркова Sport24.

После 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», возглавляемый сербским тренером Владимиром Ивичем. На второй строчке расположился «Зенит» Семака, который отстаёт от «быков» на два очка.