Деменко: «Будет интересно, если Джикия перейдёт в «Ростов»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном переходе защитника «красно-белых» Георгия Джикии в «Ростов».

Ранее спортивный директор южан Алексей Рыскин сообщил, что «Ростов» готов рассмотреть вариант с возможным подписанием Джикии.

По мнению Деменко, для ростовчан Джикия — хороший вариант, так как 30-летний футболист знаком с наставником южан Валерием Карпиным по совместной работе в сборной России.

«Карпин доверял Георгию в сборной, даже когда он был не в форме. Если бы Георгий изначально хотел в «Ростов», он уже был бы там. Нужно ещё учитывать финансовый вопрос. Будет интересно, если Джикия перейдёт в «Ростов», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» лишь девять матчей. Контракт игрока сборной России с московским клубом рассчитан до конца мая текущего года.