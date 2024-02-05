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Агент Рахмановича: «Было несколько разговоров по поводу Амара с российскими клубами, но до конкретики дело не дошло»

05 Февраля 2024 • 10:32 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Младен Ратковица, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, рассказал, что нынешней зимой боснийский футболист имел возможность покинуть самарский клуб, однако до конкретных предложений дело так и не дошло.

«Он не думает о смене клуба. Если появится какой-то отличный вариант, мы его обдумаем, но сейчас Рахманович сконцентрирован на подготовке к сезону. Зимой было несколько разговоров по поводу него с российскими клубами, но дело не дошло до конкретных предложений», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «Крыльев Советов» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Рахмановича в 2 миллиона евро.

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