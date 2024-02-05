Агент Рахмановича: «Было несколько разговоров по поводу Амара с российскими клубами, но до конкретики дело не дошло»

Младен Ратковица, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, рассказал, что нынешней зимой боснийский футболист имел возможность покинуть самарский клуб, однако до конкретных предложений дело так и не дошло.

«Он не думает о смене клуба. Если появится какой-то отличный вариант, мы его обдумаем, но сейчас Рахманович сконцентрирован на подготовке к сезону. Зимой было несколько разговоров по поводу него с российскими клубами, но дело не дошло до конкретных предложений», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «Крыльев Советов» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Рахмановича в 2 миллиона евро.