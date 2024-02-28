Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную работу донского клуба в зимний отрезок.

«Сложно судить о подготовке команды по зимнему турниру. Тем же казахам проиграли, а «Спартак» победили. Не скажу, что новички сильно усилили состав, сезон покажет. Подписание Роналдо? Хороший трансфер, если судить о фамилии. Посмотрим, как он себя проявит. Пока интереснее выглядят именно игроки, которые давно выступают за команду», – сказал Балахнин.

Напомним, что свой первый официальный матч дончане сыграют уже послезавтра в пятницу, 1 марта. Соперником в домашней встрече выступят самарские «Крылья Советов».