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Представитель Гарре: «С высокой степенью вероятности этот сезон Бенхамин доиграет в «Крыльях Советов»

04 Февраля 2024 • 15:18 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Марат Хинчагов, представитель нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, сообщил, что аргентинский футболист, скорее всего, не покинет самарский клуб нынешней зимой.

Ранее сообщалось, что интерес к Гарре проявляет римский «Лацио».

«Не секрет, что к Гарре проявляли интерес несколько российских и итальянских клубов. До конкретных предложений дело пока не дошло. Трансферное окно в России ещё открыто, но с высокой степенью вероятности как минимум этот сезон Бенхамин доиграет в Самаре», — цитирует Хинчагова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Гарре провёл за «Крылья Советов» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость 23-летнего вингера сейчас составляет 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенхамин Гарре

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