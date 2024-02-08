Назван турецкий клуб, который хотел заполучить игрока «Ростова» Глебова

Стал известен турецкий клуб, который текущей зимой пытался заполучить полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

По информации Sport24, интерес к российскому футболисту проявлял «Бешикташ», пытавшийся арендовать Глебова с правом выкупа.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не устроило предложение по Глебову, поэтому футболист остался в команде.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провёл в составе «Ростова» 24 игры, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас составляет 8 миллионов евро.