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Назван турецкий клуб, который хотел заполучить игрока «Ростова» Глебова

08 Февраля 2024 • 11:23 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Стал известен турецкий клуб, который текущей зимой пытался заполучить полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

По информации Sport24, интерес к российскому футболисту проявлял «Бешикташ», пытавшийся арендовать Глебова с правом выкупа.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не устроило предложение по Глебову, поэтому футболист остался в команде.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провёл в составе «Ростова» 24 игры, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас составляет 8 миллионов евро.

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Бешикташ Ростов Данил Глебов ещё теги

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