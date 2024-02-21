Сако: «Я бы хотел перейти из «Ростова» в мадридский «Реал»

Новичок «Ростова» Умар Сако признался, что мечтает однажды оказаться в мадридском «Реале».

«Когда-нибудь я бы хотел перейти из «Ростова» в мадридский «Реал». Это возможно, но сложно. Но пока что мне нужно закрепиться в составе своей новой команды», — цитирует Сако «РБ Спорт».

Также 27-летний ивуариец рассказал, что до перехода в «Ростов» ему поступали предложения от турецких и украинских клубов. По словам защитника, отстранение российских команд от международных турниров не является для него проблемой.

После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой ближайший официальный матч южане проведут 1 марта против «Крыльев Советов».