Гладилин поддержал новое правило в работе VAR

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на нововведение в работе арбитров на матчах Российской премьер-лиги.

Ранее стало известно, что с марта после просмотра видеоповторов судьи будут озвучивать свое решение на весь стадион.

«Руководитель РФС Дюков правильно ведет политику, потому что мы должны идти тем же путем, что европейский и мировой футбол», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что полностью поддерживает данное нововведение в чемпионате России.

Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится уже 1 марта. В этот день «Ростов» примет на своем поле «Крылья Советов». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.