Костанца: «Продвижения в вопросе получения российского гражданства есть»

Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о процедуре получения российского гражданства.

По мнению футболиста, так как он недавно продлил контракт с самарским клубом, получить российский паспорт ему будет легче.

«Когда я последний раз разговаривал с руководством, мне сказали, что какие-то продвижения в этом вопросе уже есть. Но конкретно ничего пока не известно», — цитирует Костанцу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл за «Крылья Советов» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

После 18 туров РПЛ самарцы расположились на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой ближайший официальный матч команда Игоря Осинькина проведёт 1 марта против «Ростова».