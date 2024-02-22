Агент Сучича: «Трансфер Петара в Россию пока невозможен»

Асхат Идризович, агент полузащитника загребского «Динамо» Петара Сучича, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

По мнению Идризовича, переход 20-летнего боснийца в одну из команд РПЛ будет осуществить непросто, так как Сучич сейчас является важным игроком для хорватского клуба и будет стоить дорого.

«Трансфер Петара в Россию пока невозможен. Он один из ведущих игроков в «Динамо», является важной частью проекта. Если его захочет какой-то клуб, цена будет высока», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сучич провёл в составе «Динамо» 24 матча, сумев отметиться в них одной результативной передачей.