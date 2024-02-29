Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

«Посмотрим, смогут ли «Крылья» держать тот темп, который они взяли в первой половине сезона. Пока сказать сложно. Товарищеские игры они провели разные, состав меняли. По этим матчам сложно делать выводы. Я жду от «Крыльев» хорошей игры. Понятно, что от «Ростова» тоже. Просто «Крылья» - моя команда, я там всё-таки 8 лет работал (смеётся). Поэтому хочется, чтобы они показали хорошую игру. Интересный матч. Если судить по первой половине сезона, то самарцы выглядели лучше. «Ростов» не смотрелся так ярко», - сказал Тарханов.

«Ростов» и «Крылья» откроют 2024 год матчем в пятницу.