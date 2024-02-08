Агент — о Роналдо: «Он ещё может совершенствоваться»

Хулио Сезар Гранха, агент новичка «Ростова» Роналдо, высказался об игре своего клиента в товарищеском матче против «Спартака» (3:0).

В прошедшей встрече бразилец вышел на поле в стартовом составе своей команды и сумел отметился результативной передачей.

«Я думаю, что он провёл хорошую игру, но он ещё может совершенствоваться и развиваться всё больше. С каждым днём», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» текущей зимой из «Левски» за 2 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В своём первом матче после возобновления сезона южане встретятся с «Крыльями Советов». Эта игра состоится в начале марта.