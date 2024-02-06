Новичок «Ростова» Аль-Аскалани: «Я только приехал в команду, но тренер уже назвал меня сыном»

Новичок «Ростова» Еяд Аль-Аскалани поделился мнением о главном тренере южан Валерии Карпине.

Египтянин назвал Карпина хорошим специалистом, который готов оказать ему всю необходимую поддержку для адаптации в новой стране.

«Я только приехал в команду, но тренер уже назвал меня сыном и сказал, что поможет во всём, чтобы набраться опыта и влиться в игру», — сказал Аль-Аскалани в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Ростов» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта, первым соперником южан весной станут самарские «Крылья Советов».