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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Ростова» Аль-Аскалани: «Я только приехал в команду, но тренер уже назвал меня сыном»

06 Февраля 2024 • 10:38 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Новичок «Ростова» Еяд Аль-Аскалани поделился мнением о главном тренере южан Валерии Карпине.

Египтянин назвал Карпина хорошим специалистом, который готов оказать ему всю необходимую поддержку для адаптации в новой стране.

«Я только приехал в команду, но тренер уже назвал меня сыном и сказал, что поможет во всём, чтобы набраться опыта и влиться в игру», — сказал Аль-Аскалани в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Ростов» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта, первым соперником южан весной станут самарские «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Еяд Аль-Аскалани ещё теги

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