Радимов: «Скорее бы возобновилась РПЛ — это всё-таки своё родное»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о возобновлении сезона в РПЛ.

Напомним, вторая часть РПЛ стартует уже завтра, 1 марта, матчем «Ростов» — «Крылья Советов», который начнётся в 19:00 по московскому времени.

Радимов отметил, что весной будет очень интересно следить за интригами в российском чемпионате.

«Поймал себя на мысли, что скорее бы возобновилась РПЛ — это всё-таки своё родное. Лига чемпионов — здорово, она всегда есть, но наш чемпионат — есть наш», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На сегодняшний день турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».