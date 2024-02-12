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Песьяков: «Ростов» не предлагал мне продлить контракт»

12 Февраля 2024 • 10:36 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о возможном продлении контракта со своим нынешним клубом.

Напомним, действующее соглашение 35-летнего футболиста рассчитано до конца июня текущего года. По словам Песьякова, вопрос о продолжении сотрудничества с «Ростовом» пока не обсуждался.

«Ростов» не предлагал мне продлить контракт. Жду ли я новый контракт? Конечно, а кто не будет ждать? Переговоров нет», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Песьяков провёл за «Ростов» 18 матчей, пропустил 28 голов и в пяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков

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