Шикунов: «Не знаю, как Глебов будет играть в «Спартаке», но для «Ростова» – он топовый футболист»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московский клуб.

«Если бы «Спартак» действительно интересовался Глебовым, я бы что-то слышал по этому поводу. Пока ничего нет. Глебов здорово выглядит в «Ростове». Не знаю, как он будет играть в «Спартаке», но для «Ростова» – он топовый футболист», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не станет подписывать 24-летнего футболиста нынешней зимой.

В текущем сезоне Глебов провёл за «Ростов» 24 игры, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас составляет 8 миллионов евро.