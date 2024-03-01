Осинькин: «Ороско не готов был к такой контактной борьбе, которая есть в нашем чемпионате»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин для «Матч ТВ» дал комментарий после встречи с «Ростовом».

- Фернандо вынужденно сегодня играл на позиции центрального защитника. Как оцените его игру? Будет ли он при необходимости играть дальше на этой позиции? Или будете искать другие варианты?

- Знаете, так получилось, что он косвенно участник обоих мячей пропущенных. Но в целом сама игра очень достойная, вполне достойная. Есть у него для этого всё, он быстрый и цепкий. Конечно, навык требуется здесь на этой позиции, он такой специфичный, и его не хватает. Мы уже понимали, что у нас будет такой плюс-минус состав, и один из матчей с «Химками» мы попробовали уже. Он немножечко эту позицию уже «пощупал». В целом нормально, адекватно. Мы понимали, что у нас есть игрок для этой позиции, который закроет проблему какую-то. Но точно не в нем дело, потому что считаю, что сам матч у него хороший.

- Перед матчем вы отмечали, что Ороско нужно время на адаптацию, он поздно приехал, ему нужно втягиваться. Сегодня он в первый раз вышел в официальном матче. Как оцените его действия?

- Примерно, как я и сказал. Я понимаю, что он умеет играть. Он всеми своими игровыми действиями это показывает, но есть ситуации, где он допустил простые потери, где не готов был к такой контактной борьбе, которая есть в нашем чемпионате. Он молодой футболист, у него должно быть время на адаптацию. В какой-то мере больше, чем у других. Но потенциал, по нескольким его атакующим действиям, думаю, для нас тоже виден. Мы понимаем, что при определенном подходе он как футболист нам точно принесет пользу.