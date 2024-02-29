Таранов объяснил, почему «Ростов» и «Крылья Советов» не покажут красивый футбол

Экс-игрок «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о предстоящем матче самарцев против «Ростова».

По мнению эксперта, из-за состояния газона команды не смогут порадовать большим количество голов и красивой игрой — на поле будет больше борьбы.

«Обе команды молодые и амбициозные, но из-за домашнего стадиона «Ростов» выглядит чуть больше фаворитом, чем «Крылья Советов», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

Первый матч РПЛ в 2024 году пройдет уже завтра, 1 марта. В этот день «Ростов» примет «Крылья Советов» в рамках 19-го тура чемпионата России. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.