Щетинин — о судействе: «В этом сезоне дают больше бороться»

Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о судействе в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«В этом сезоне дают больше бороться, в прошлом было не так. Где‑то спорный фол — сейчас арбитр даст доиграть. А в том сезоне упади — свистнет», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

В текущей кампании 22-летний полузащитник появился на поле в 19 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге «Ростов» располагается на десятой позиции в турнирной таблице, имея в копилке 21 очко.

1 марта подопечные Валерия Карпина примут у себя дома «Крылья Советов».