Булыкин: «Многие клубы из второй половины таблицы РПЛ могут быть заинтересованы в Глушакове»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем полузащитника Дениса Глушакова, который ранее покинул расположение «Ростова».

«Денис в форме и играет, поэтому многие клубы из второй половины таблицы РПЛ могут быть в нём заинтересованы. А в Мелбет-Первой лиге вообще его все хотят с руками забрать, но я думаю, что он туда не хочет», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, текущий сезон 37-летний Глушаков начинал в костромском «Спартаке», а зимой присоединился к «Ростову» для прохождения сборов и поддержания игровой формы. Сейчас опытный полузащитник находится без клуба.