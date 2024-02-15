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Глушаков: «Я доволен своей формой, молодым плюс‑минус не уступаю»

15 Февраля 2024 • 15:37 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Полузащитник Денис Глушаков, проходивший зимние сборы вместе с «Ростовом», рассказал о времени, которое он провёл в стане южан.

37-летний футболист отметил, что сейчас он находится в хорошей форме, практически не уступая молодым игрокам.

«Самое главное было подготовиться к сезону, проверить себя, могу ли я ещё попыхтеть. Я доволен формой, приятно удивлён, в каком я состоянии, какие были мои показатели. Молодым плюс‑минус не уступаю», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, текущий сезон опытный футболист начинал в составе костромского «Спартака», за который провёл семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Глушаков

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