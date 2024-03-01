«Ростов» упрочил лидерство по числу задействованных игроков в матчах чемпионата России

Вечером пятницы «Ростов» уверенной победой над самарскими «Крыльями Советов» открыл весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», сразу пять игроков в составе «Ростова» в сегодняшнем матче впервые сыграли в чемпионатах России. Таким образом, «Ростов» упрочил своё лидерство в этой номинации – теперь у дончан 414 задействованных футболистов в матчах национального футбольного первенства.

После успеха дончане набрали в свой актив 24 балла и сравнялись с «Пари НН», который идёт на девятом месте. У «Ростова» по прежнему в активе 10-е место.

Больше подробностей о минувшем матче - в нашем отчёте.