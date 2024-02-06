Витюгов: «В «Крыльях Советов» есть все возможности для того, чтобы себя проявлять»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов выразил мнение, что сейчас в самарском клубе есть все условия для реализации молодых игроков.

«Естественно, я осознаю, что в «Крыльях» от меня ждут прогресса. Сейчас в Самаре есть все возможности для того, чтобы проявлять себя и выходить на новый уровень, показывать, на что ты способен», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Также Витюгов, выступающий за «Крылья Советов» почти четыре года, признался, что чувствует себя в Самаре максимально комфортно.

В нынешнем сезоне 26-летний Витюгов провёл за «Крылья Советов» 18 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.