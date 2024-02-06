Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витюгов: «В «Крыльях Советов» есть все возможности для того, чтобы себя проявлять»

06 Февраля 2024 • 14:30 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов выразил мнение, что сейчас в самарском клубе есть все условия для реализации молодых игроков.

«Естественно, я осознаю, что в «Крыльях» от меня ждут прогресса. Сейчас в Самаре есть все возможности для того, чтобы проявлять себя и выходить на новый уровень, показывать, на что ты способен», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Также Витюгов, выступающий за «Крылья Советов» почти четыре года, признался, что чувствует себя в Самаре максимально комфортно.

В нынешнем сезоне 26-летний Витюгов провёл за «Крылья Советов» 18 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Максим Витюгов

Новости по матчу

Сегодня, 06 Февраля
14:30
Витюгов: «В «Крыльях Советов» есть все возможности для того, чтобы себя проявлять»
11:54
Витюгов — об игре против Мбаппе: «У меня не было мысли, что это будущий супертоп»
10:52
Глеб — об Осинькине: «Сейчас мало тренеров, которые делают ставку на молодых игрков»
10:38
Новичок «Ростова» Аль-Аскалани: «Я только приехал в команду, но тренер уже назвал меня сыном»
10:26
Витюгов заявил, что из футбольных людей сильнее остальных на него повлияли Осинькин и Ларин
05 Февраля
16:49
Витюгов: «У Салтыкова есть все данные, чтобы вырасти в большого футболиста»
16:10
Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «У Осинькина и Гвардиолы общий стиль» 1
14:56
Витюгов: «Осинькин не испытывает проблем с тем, чтобы на кого-то накричать»
14:11
Витюгов: «Осинькин пытается нам показать, как играют в топ-лигах»
13:36
Витюгов рассказал, что в «Крыльях Советов» нет дополнительных премиальных за победы над лидерами
11:41
Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «Можно быть довольным шестым местом, которое мы сейчас занимаем»
04 Февраля
15:57
Глушаков: «Через год или полтора нас вернут в еврокубки»
15:18
Представитель Гарре: «С высокой степенью вероятности этот сезон Бенхамин доиграет в «Крыльях Советов»
11:40
Цыпченко — о травме: «Очень тяжело было в первые два-три месяца, даже говорить об этом не хочу»
01 Февраля
13:41
Карпин поделился мнением о позиционной атаке «Ростова»
13:18
Балахнин: «В прошлом сезоне «Ростов» прыгнул выше своего потолка»
09:57
Карпин заявил, что поехал бы работать в Ла Лигу даже на меньшие деньги, чем он зарабатывает в «Ростове»
31 Января
11:46
Агент вратаря «Ростова» Медведева: «Никита не хочет уходить от Кафанова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Президент «Барселоны» хочет купить топ-полузащитника – на прицеле три игрока ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Апелляцию Промеса на полтора года тюрьмы рассмотрят позже
16:14 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Ростов» — идеальный вариант для Джикии»
16:11 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» озвучил состав на игру с «Ноа»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Бышовец считает, что бразильцы облегчают работу тренерскому штабу «Зенита»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Джикия подошёл бы «Локомотиву»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Для «Спартака» Джикия намного важнее Абаскаля»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» умеет находить хороших иностранных футболистов»
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, какую сумму выкупа хочет прописать Чалов в контракте с ЦСКА
15:14 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Они с ума сошли давать Чалову 2,5 миллиона евро в год»
15:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет переманить Чалова – известна предлагаемая зарплата
15:01 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Анчелотти? Я бы предпочёл увидеть в «Локомотиве» Моуринью»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Если Акинфеев в дальнейшем не хочет кататься на коляске, ему надо заканчивать карьеру»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Конфликт между Абаскалем и Джикией вредит «Спартаку»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Считаю, руководство «Спартака» грамотно поступает в ситуации с Джикией»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Мансини: «Даниэль действительно мог оказаться в «Краснодаре»
Все новости
Рекомендуем