Роналдо – первый бразилец в «Ростове» с голевым действием за 13 лет

Новичок «Ростова» Роналдо в первом же матче за донской клуб оформил голевую передачу. Это случилось ближе к концу встречи, когда он сделал ассист на Ивана Комарова, тот увеличил преимущество дончан до счёта 2:0 и позволил «Ростову» добыть уверенную победу.

Любопытно, что Роналдо стал первым бразильцем с 2011 года, который оформил за «Ростов» в Премьер-лиге голевое действие. Последним таким до ассиста Роналдо был Элсон, ассистировавший в далёком ноябре 2011 года в игре против пермского «Амкара».

Больше подробностей о первом матче Роналдо за донской клуб – в нашем традиционном отчёте.