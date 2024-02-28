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Щетинин рассказал об адаптации Глушакова в «Ростове»

28 Февраля 2024 • 09:43 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
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01.03 19:00

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о своём знакомстве с Денисом Глушаковым.

Напомним, вместе с южанами 37-летний Глушаков проходил зимние сборы, однако контракт с «Ростовом» он так и не подписал.

По словам Щетинина, опытному полузащитнику удалось быстро адаптироваться в команде.

«Я с ним до сборов ни разу не общался. Как увиделись, сразу поговорили, спросили друг у друга: «Как дела?». Как будто он уже был в команде», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

Также игрок «Ростова» отметил, что Глушаков находится в хорошей форме.

После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт 1 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Глушаков Кирилл Щетинин ещё теги

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