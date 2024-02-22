Костанца: «В Бразилии видел грабителей, но в России ничего такого не замечал»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением об уровне преступности в Бразилии и России.

«На улицах или на пляжах в Бразилии видел грабителей. Но я из Рио-де-Жанейро, там к этому привыкаешь. В России, конечно, ничего такого не замечал», — приводит слова Костанцы «РБ Спорт».

По словам футболиста, в Бразилии особенно опасно гулять по ночам или останавливаться на красный сигнал светофора.

Напомним, Костанца выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе самарской команды 18 матчей, забил в них три гола и отдал две результативные передачи.