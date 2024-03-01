Байрамян честно ответил на вопрос о любимой позиции на поле

Лучший футболист матча «Ростов» - «Крылья Советов» Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие эмоции после первого матча сезона, тем более, победного?

- Самые положительные эмоции. Мы долго готовились на сборах, очень важно было в такой ситуации в турнирной таблице кровь из носа набрать эти три очка. Я хочу поблагодарить всю команду, всех партнеров, все молодцы. Каждый друг за друга бился. Мне кажется, мы заслужили эти три очка.

- Как всегда, ваша универсальность проявилась. То вы в атаке, то слева и справа в защите. Сегодня в центре поля в тройке центральных. Где все-таки нравится больше играть?

- Скажу честно, где бы ни было, главное - на поле. Я футболист и хочу играть. А сегодня, вы знаете, у нас есть травмированные игроки в центре поля, поэтому нужно было, чтобы я сыграл в центре. Надеюсь, сыграл достойно и помог команде.

- Как новички? Как Сако и Роналдо? Сегодня в этом матче и в целом, как проходит их адаптация?

- Мне сегодня понравилась игра всей команды. А по новичкам? Они молодцы. Сако и Роналдо для первой игры очень достойно выглядели. А со временем они будут прибавлять. Я думаю, будет всё лучше и лучше.

- Как главный старожил в команде, знаете уже, как будете знакомить новичков с городом, что будете показывать, куда водить?

- Они все знают, что я открыт, по любым вопросам кто что захочет, то и покажу, так что проблем не будет.

- Был один момент, когда направо вам покатили, была ли там возможность ударить пораньше? Чтобы удар не заблокировали. Или там здорово сыграл Горшков?

- Наверное, нужно было бить в касание. Или когда я уже подработал, можно было там на замахе убрать, но случилось так, как случилось. Ничего. Сегодня главное - победа.