Комаров удвоил перевес «Ростова» в матче с «Крыльями Советов»

«Ростов» сделал весомую заявку на победу в первом матче Премьер-лиги после рестарта сезона. В игре с «Крыльями Советов» команда Валерия Карпина повела на 29-й минуте после розыгрыша углового и удара Егора Голенкова сходу. На 81-й минуте футболисты «Ростова» удвоили перевес. Мяч долго метался по штрафной самарской команды, в итоге Роналдо покатил к правому углу вратарской, и Иван Комаров технично пробил мимо голкипера за ленточку.

Счет стал 2:0, «Ростов» расположился на экваторе таблицы с 24 очками в активе. Соперник (29 баллов) остается шестым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.