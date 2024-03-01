Осинькин: «Мы видим, что Ороско - интересный футболист, молодой, очень быстрый»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Гарре присоединился к команде достаточно поздно. Сегодня его нет в заявке. В каком он состоянии? Когда он будет готов играть?

- В конце первого сбора он уехал от нас в Аргентину и вот 25-го числа вернулся. Сейчас он проходит восстановление. В общем-то надеемся, что уже в ближайшее время мы его увидим.

- Новичок команды Ороско. Как проходит его адаптация? Насколько он сегодня готов выйти на поле, в каком он состоянии?

- Настоящее космическое путешествие он совершил после того, как мы договорились с клубами. Он много-много пролетел в этот момент. Ту неделю, что он был, уже как игрок клуба, не так много он тренировался, практически всё время он был в разъездах. Но мы смогли его наиграть в одном из матчей. Один тайм он сыграл в матче с «Химками» и две-три тренировки провел. Мы видим, что это интересный футболист, молодой, очень быстрый. У него есть потенциал. Но то, что ему надо встроиться, адаптироваться, мы, конечно, это понимаем. И даже вспоминая прошлогодний опыт перехода Гарре, который на целый месяц раньше пришел, тем не менее, не все получалось в первые стартовые игры. Только уже ближе к окончанию чемпионата он освоился в нашей Премьер-лиге.