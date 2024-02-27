Балахнин — о VAR: Решение будет просто объявляться – никто ничего не поймёт

Известный российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал нововведение в работе арбитров на матчах чемпионата России.

Ранее стало известно, что с возобновлением сезона судьи будут обязаны озвучивать свое решение после просмотра видеоповтора.

«Решение будет объявляться, но не объясняться. А значит, так же никто ничего не поймет. Не знаю, зачем это нужно», — приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, было бы проще сделать надпись на табло с решением судьи, такой способ позволил бы быстрее возвращаться к игре.

1 марта Российская премьер-лига вернется после долгой зимней паузы. Первым матчем в 2024 году станет игра «Ростова» с «Крыльями Советов», начало — в 19:30 по мск.