Балахнин — о VAR: Решение будет просто объявляться – никто ничего не поймёт

Известный российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал нововведение в работе арбитров на матчах чемпионата России.
Ранее стало известно, что с возобновлением сезона судьи будут обязаны озвучивать свое решение после просмотра видеоповтора.
«Решение будет объявляться, но не объясняться. А значит, так же никто ничего не поймет. Не знаю, зачем это нужно», — приводит слова Балахнина «Газета.Ру».
По мнению эксперта, было бы проще сделать надпись на табло с решением судьи, такой способ позволил бы быстрее возвращаться к игре.
1 марта Российская премьер-лига вернется после долгой зимней паузы. Первым матчем в 2024 году станет игра «Ростова» с «Крыльями Советов», начало — в 19:30 по мск.
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