«Ростов» одержал четыре «сухие» победы дома подряд – лучшая серия при Карпине

Вечером пятницы «Ростов» и самарские «Крылья Советов» своим поединком открыли новый, 19-й тур Российской премьер-лиги. Дончане оформили «сухую» победу с уверенным счётом на табло – 2:0. Голами отметились Егор Голенков и Иван Комаров.

Таким образом, «Ростов» повторил свою самую лучшую серию в рамках Премьер-лиги по «сухим» домашним победам подряд – таких побед дончане одержали четыре. Как сообщает Opta Sports, это повтор лучшей серии клуба при Валерии Карпине.

После успех на поле «Ростов» набрал три очка и сравнялся по баллам с «Пари НН» с девятого места. Больше подробностей о минувшей игре мы собрали в нашем отчёте.