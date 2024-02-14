Два клуба РПЛ интересуются Джурасовичем

Сразу два российский клуба проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» из Суботицы Алексе Джурасовичу.

По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время клубы РПЛ сделают свои предложения по возможному трансферу 21-летнего серба.

В нынешнем сезоне Джурасович провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,5 миллиона евро.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», вторым идёт «Зенит», а тройку лидеров замыкает московское «Динамо». Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.