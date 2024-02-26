Агент Эль-Аскалани: «Эяд очень рад быть частью «Ростова»

Харуна Абу, агент новичка «Ростова» Эяда Эль-Аскалани, высказался о переходе своего клиента в российский клуб.

По словам агента, футболист из Египта очень рад, что оказался в «Ростове», и с нетерпением ждёт возможности дебютировать за свою новую команду в официальном матче.

«Эяд очень рад быть частью «Ростова», это отличный клуб. Он с нетерпением ждёт, когда сможет дебютировать в официальных матчах», — приводит слова агента «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой первый матч после возобновления сезона южане проведут в пятницу, 1 марта, против «Крыльев Советов».