Агент Соу не исключил, что футболист останется в «Ростове»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас за «Анкарагюджю» на правах аренды, допустил, что футболист может остаться в российском клубе на следующий сезон.

«Разговоров с «Ростовом» о продлении не было. Что касается лета, мы с ним не обсуждали варианты развития событий. Я не могу сказать, будет ли он пытаться воспользоваться правилом ФИФА, если такая возможность снова появится», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

Соу принадлежит «Ростову» с лета 2021 года. В общей сложности в составе южан нападающий провёл 31 матч, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гамбии в 2,3 миллиона евро.