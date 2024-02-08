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Агент Соу не исключил, что футболист останется в «Ростове»

08 Февраля 2024 • 16:54 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас за «Анкарагюджю» на правах аренды, допустил, что футболист может остаться в российском клубе на следующий сезон.

«Разговоров с «Ростовом» о продлении не было. Что касается лета, мы с ним не обсуждали варианты развития событий. Я не могу сказать, будет ли он пытаться воспользоваться правилом ФИФА, если такая возможность снова появится», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

Соу принадлежит «Ростову» с лета 2021 года. В общей сложности в составе южан нападающий провёл 31 матч, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гамбии в 2,3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Анкарагюджю Али Соу Луиджи Соррентино ещё теги

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