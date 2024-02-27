Быстров: «Налог на легионеров — это отлично»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на новость о том, что в российском футболе может быть введён налог на легионеров.

Эксперт поддержал такую идею, отметив, что собранные деньги могут пойти на развитие детско-юношеского спорта.

«Налог на легионеров — это отлично. Если эти бабки будут идти на развитие детско-юношеского спорта — великолепно. А если ещё и манеж построят — чудесно», — цитирует Быстрова Sport24.

Напомним, Быстров завершил игровую карьеру в 2018 году. Ранее он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». В составе национальной сборной России полузащитник провёл 47 встреч.