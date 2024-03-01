Гранат: «Карпин для «Ростова» — это идеальный вариант, как и для любой команды РПЛ»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

По мнению эксперта, следующий сезон не станет последним для Карпина в «Ростове», но все будет зависеть от результатов команды весной и будущих задач на новый чемпионат.

«Если Карпин поймет, что поддержки от руководства не будет, то он не останется в клубе. Карпин для «Ростова» — это идеальный вариант, как и для любой другой команды РПЛ», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Напомним, 55-летний специалист возглавляет «Ростов» с 2022 года, однако ранее он уже работал в клубе с 2017 по 2021 год.

В эти минуты «Ростов» принимает на своем поле «Крылья Советов» в матче 19-го тура чемпионата России. За всеми событиями игры можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.