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Агент Хуана Кордобы: «Ни один клуб из РПЛ не связывался с нами»

18 Февраля 2024 • 16:54 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Лукас Харамильо, агент вингера клуба «Депортиво Кали» Хуана Кордобы, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

Ранее сообщалось, что «Депортиво Кали» хочет заработать на продаже своего футболиста 1 миллион евро, а сам Кордоба готов к переезду в Россию.

«Пока это только слухи. Ни один клуб из РПЛ не связывался с нами. Только несколько агентов спрашивают об игроке, но ничего конкретного. Более того, я считаю, что команда не отпустит Хуана за такую цену», — приводит слова агента Sport24.

В 2024 году 20-летний Кордоба успел провести семь матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи. Рыночная стоимость колумбийского вингера сейчас составляет 450 тысяч евро.

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Депортиво Кали трансферы футбола - зима 2024 Хуан Кордоба Лукас Харамильо ещё теги

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