Осинькин: «Намеченный на сборы план был выполнен, мы всё сделали так, как изначально запланировали»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Как прошли сборы, довольны ли, все ли удалось воплотить из того, что планировали?

- В общем-то намеченный нами план был выполнен, мы все сделали так, как изначально запланировали, но в целом это из года в год примерно для нас одна и та же работа, одни и те же планы, что мы реализуем. Но в любом случае это только сборы, и все начинается сегодня.

- Солдатенкова сегодня нет в заявке. В связи с чем? Кто его будет заменять в центре обороны «Крыльев»?

- Небольшая травма голеностопа. К сожалению, уже около трех недель. Он тоже уже практически здоров, но сегодня его нет. Мы будем без него, но центральный защитник у нас будет.

- Не скажете кто это?

- Увидите, зачем это?