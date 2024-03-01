Карпин: «Глобально если говорить, то больше доволен, хотя были непонятные моменты»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин для «Матч ТВ» дал комментарий после встречи с «Крыльями Советов».

- Не всегда после побед «Ростова» вы довольны тем, как сыграла ваша команда. Как сегодня оцените игру «Ростова»?

- Не могу сказать, что всем доволен, но многим доволен. Самое главное, выиграли, на ноль отстояли ворота. Глобально если говорить, то больше доволен, хотя были непонятные моменты, которые надо улучшать, но, в принципе, доволен.

- А какие моментами недовольны?

- Не могу сказать, что только одним каким-то недоволен. Многими. Во многих фазах, особенно атаки, в обороне нормально всё. Единственная проблема была, хотя над этим работали и говорили про это, пропускали контратаки. Даже не так, быстрые атаки пропускали. Поэтому невнимательно сыграли при наших атаках. А так глобально, разбирать надо более конкретно.

- Вы говорили, что оценку того, как адаптировались новички, сможет дать после игры. Как вам сегодня Сако и Роналдо?

- Очень достойно и тот, и другой для первой игры, официально первой игры, очень достойно выглядели.

- Осипенко сегодня часто подключался к атакам, через центр и на фланг сваливался. Даже справа оказывался. Такое уже было на сборах. Это ситуативная история или новая роль, учитывая нового партнера по центру обороны?

- Не из-за этого, не из-за нового партнера по обороне, естественно. В принципе, он часто любит и умеет подключаться. Сегодняшняя игра - его установка была делать вот так.

- То есть, это не ситуативно, а установка?

- Да.

- Дальше будем видеть такое, или всё зависит от соперника?

- Посмотрим, и от наших игроков будет зависеть, и от соперника. Посмотрим.